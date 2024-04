Bologna, manifestanti contro il taglio di alberi al parco don Bosco: tensione con la polizia, sfondata la recinzione del cantiere da un progetto di riqualificazione dello spazio verde e della scuola attuale. Alcuni ragazzi hanno divelto le recinzioni di un cantiere adiacente al parco per entrare nell’area dove gli operai sono al lavoro per tagliare gli alberi. I primi esemplari sono stati abbattuti. Un ragazzo è salito su un albero.

È un braccio di ferro con le forze dell’ordine in tenuta antisommossa, anche loro dentro al cantiere. Addio a Tancredi Tarantino, presidente dell’associazione ReCommon: “Porteremo avanti le sue lotte

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Corriere di Bologna: 'Bologna, a Empoli gioia all'ultimo respiro con Fabbian''Bologna, a Empoli gioia all'ultimo respiro con Fabbian' scrive il Corriere di Bologna in prima pagina stamani. Vittoria per 1-0 al Castellani, in pieno recupero, per la formazione di Thiago Motta che

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Manifestazione per la pace a Roma, ecco le voci dei manifestanti: L'Italia ripudia la guerra(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2024 Si è tenuta a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Manifestazione per la pace a Roma, ecco le voci dei manifestanti: 'L'Italia ripudia la guerra'Si è tenuta a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in generale per porre fine a tutte le guerre. Il corteo è partito da piazza della Repubblica. 'Siamo qui per la pace, in sostegno alla lotta dei Palestinesi; perché gli sia riconosciuto uno Stato e perché ci sia il cessate il fuoco'.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

L'intelligenza del bosco | Alessandro D'AveniaPerché i nostri ragazzi si trovano spesso in vite che non sentono loro, prive di bellezza? E che cosa può insegnarci un bosco? Ultimo banco, di Alessandro D'Avenia

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Colleferro, ufficiale l'esonero di Bosco: il nome del sostitutoIl Colleferro ha annunciato l'esonero di mister Pietro Bosco

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Un milione di ettari di bosco certificato, la metà è in Trentino-Alto AdigeNella Penisola aumenta, soprattutto a nord, il numero di foreste che hanno ottenuto il 'bollino' Pefc. Nel 2023 registrato un +5,9%. Significa maggio…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »