Leah Smith, la ragazza diventata famosa su Tik Tok, muore a causa del Sarcoma di Ewing

Tra le ragioni per cui possiamo ringraziare i social, c'è quella di dare visibilità alle malattie rare che colpiscono i giovanissimi. Come Leah Smith, una ragazza diventata famosa su Tik Tok e purtroppo deceduta qualche giorno fa a soli 22 anni. Leah era affetta dal Sarcoma di Ewing, una malattia rara genetica non ereditaria, che causa lo sviluppo di tumori ossei o nei tessuti molli adiacenti.

Nella stragrande maggioranza dei casi, l’alterazione genetica riguarda i geni EWSR1 e FLI1, sui cromosomi 11 e 22, che si fondono e danno luogo a una proteina anomala che porta alla proliferazione incontrollata delle cellule in cui è avvenuta tale fusione. Ogni anno nell'Unione Europea vengono diagnosticati circa 600 nuovi casi di questo tumore, con l'85% dei casi che si verifica intorno ai 15 ann

