La ThuLa è stanca: i numeri spiegano perché l’Inter ha cinque attaccanti

Non c’è mica da stupirsi, se la ThuLa è stanca. Non era mai accaduto ma, in fondo, è abbastanza logico che sia successo. Perché lo raccontano i numeri, che mettono a confronto la coppia gol di Simone Inzaghi con quelle del Milan e della Juventus, ovvero la seconda e la terza forza del campionato. E dai numeri si parte, per spiegare come mai l’Inter si sia messa in testa di iniziare la prossima stagione con cinque attaccanti di ruolo e non quattro. Eccoli qui, i dati.

Considerando solo il campionato, Lautaro ha giocato 2.191 minuti e Thuram 2.113. Leao-Giroud sono sotto: 1.963 il portoghese, 1.933 il francese. Anche la coppia juventina ha giocato molto meno della ThuLa: Vlahovic è quota 1.771 in Serie A, Chiesa 1.664. Qui non è in discussione il rendimento: quello di Thuram e Lautaro è al di sopra di ogni sospetto, anche in relazione alle coppie rival

