La settimana del Black Friday su Amazon

Quest'anno su Amazon la "settimana del Black Friday", che in realtà sono undici giorni, inizia venerdì 17 e va avanti fino a lunedì 27 novembre su abbigliamento, elettrodomestici, elettronica, prodotti per la casa e molte altre categorie. Molti prodotti rimangono scontati per tutto il periodo, mentre altri saranno in promozione solo nei quattro giorni tra il vero e proprio Black Friday, venerdì 24, e la fine del periodo di promozioni, il cosiddetto Cyber Monday.

Insieme al Prime Day, le cui offerte però sono riservate agli iscritti ad Amazon Prime, questo è il momento dell'anno in cui solitamente le aziende che vendono attraverso Amazon propongono i loro prezzi più bassi, ma ci sono anche moltissime offerte irrilevanti. La percezione generale è che gli sconti davvero grossi che si trovavano su Amazon per il Black Friday fino a qualche anno fa siano sempre più rari. Qui sotto trovate una selezione di alcuni sconti significativi, sia per qualità e utilità dei prodotti (alcuni validi anche come regali di Natale) che per l'effettivo ribasso del prezzo

: