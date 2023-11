La macro area lombarda punta a diventare un hub globale delle due ruote

La macro area lombarda che ruota attorno alle tre provincie di Milano, Monza Brianza e Lodi già oggi vanta un fatturato pari a 197 milioni di euro nell’ambito dell’industria della bicicletta, rappresentando il 6% del fatturato della filiera a livello nazionale e quasi il 40% di quella lombarda. Ora punta a candidarsi a diventare nell’arco di cinque anni un hub a livello globale delle due ruote, sul modello della “Bike Valley” portoghese.

La fotografia scattata durante l’evento “Come corre la Bike Economy”, promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dipinge una realtà che occupa oltre 560 addetti, pari al 7% degli occupati nella filiera a due ruote in Italia, al netto del contributo del settore cicloturistic





sole24ore » / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Forti piogge nella notte a Milano, esondato il SevesoDurante un forte temporale nella scorsa notte, Milano e la Brianza sono state colpite da...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Pedopornografia online e sesso con minori, almeno 10 vittime tra Milano, Monza e Treviso: due arrestatiScoperta una vera e propria rete di abusi su minori tra gli 8 e i 17 anni

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Vigile in mutande a Biassono in BrianzaVigile in mutande a Biassono in Brianza

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Calcio: Galliani con Paolo Berlusconi in tribuna a MonzaAC Monza's A.D. Adriano Galliani (left) and AC Monza's President Paolo Berlusconi during the Italian Serie A soccer match between AC Monza and Udinese at U-Power Stadium in Monza, Italy, 29 October 2023. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Lodi, frode sul superbonus: sequestrati oltre 2,5 milioni di euro ai "furbetti"Scoperto dalla Guardia di Finanza di Lodi un sistema di frode basato sulla creazione di falsi crediti d'imposta nell'ambito dei bonus fi...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Flop del “fenomeno” De Luca a Monza, il traino dei “terroni in Brianza” non funziona: “Ho scontato l’assenza,…Il vulcanico sindaco di Taormina alle suppletive sperava in un altro risultato (1,76 per cento, 2.300 voti). Anche al fratello gemello dell’ex ministro non è a…

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »