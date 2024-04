La Loeb Boathouse riapre dopo 18 mesi con una nuova gestione

Da 150 anni è considerato uno dei locali più simbolici e romantici di New York , teatro di famosi film come Harry ti presento Sally, 27 volte in bianco e Avengers, oltre che di serie come Sex and the City. La Loeb Boathouse , il ristorante affacciato sul laghetto di Central Park , aveva chiuso - si temeva per sempre - nel 2022 e soltanto da qualche settimana, dopo 18 mesi, ha riaperto con una nuova gestione .

Richard Porteus, vicepresidente di Legends Hospitality, ha spiegato che dopo la prima parziale riapertura della caffetteria e del noleggio barche per i mesi estivi del 2023, il completamento della ristrutturazione del ristorante principale è l'ultimo pezzo del puzzle. Lo chef del Boathouse è Adam Fiscus, mentre David Pasternack di Esca, mecca del pesce a New York, è chef “consulente”.

