La guerra civile in Sudan causa migliaia di morti e una grave crisi umanitaria

Se ne parla poco per la scarsa attenzione di media, opinione pubblica e governi, ma gli scontri tra l'esercito regolare e un gruppo paramilitare hanno già causato almeno 14mila morti e una grave crisi umanitaria Il 15 aprile del 2023, un anno fa, l’esercito regolare del Sudan e il gruppo paramilitare Rapid Support Forces iniziarononella capitale Khartoum.

È una guerra che colpisce in modo molto grave la popolazione civile e non solo per i bombardamenti indiscriminati. Sin dai primi giorni di scontri, i due eserciti hanno depredato le case di molti civili, portando via ogni bene di un qualsiasi valore: non solo auto, carburante, soldi e cibo, ma anche porte e finestre,. Ci sono stati molti casi di uccisioni su base etnica, soprattutto nella regione del Darfur, e di stupri e crimini sessuali nei confronti di donne e ragazze.

