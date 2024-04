La brutalità in Italia: operai e femminicidi

Ogni giorno muoiono tre operai nel nostro Paese. Ogni giorno una donna viene stuprata, ferita, uccisa. C’è da chiedersi da dove provenga tanta brutalità. Qualcuno la chiama incuria, malgoverno, indifferenza per quanto riguarda gli operai. E rabbia, insofferenza, intolleranza per quanto riguarda i femminicidi.

E la persona che ha conquistato quel privilegio erotico , è capace di qualsiasi bassezza pur di mantenere il suo piede sul collo dell’altro. Qualsiasi disturbo alla sua avidità di potere, lo porta alla crudeltà e al delitto. Per questo andrebbe combattuto ogni potere, soprattutto il potere assoluto. La storia patriarcale ha dato ai maschi l’illusione che il loro potere fosse un diritto naturale di origine divina.

Italia Operai Femminicidi Cultura Retaggi Arcaici

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ancora Vinicius: 'Spagna non è Paese razzista, ma ogni volta ho meno voglia di giocare'Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole tra il suo Brasile e la Spagna, organizzata in risposta agli insulti razzisti di cui è stato spesso vittima dal suo arrivo a Madrid nel 2

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Weah, contro il razzismo si deve lottare ogni minuto ogni giornoJuve, da gennaio rimossi sui social 400 commenti discriminatori

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

I dati, Paese per Paese, sulle Europee 2024: le destre avanzano ma senza maggioranzaA 3 mesi dal voto europeo, ecco i dati Paese per Paese, del sondaggio Ipsos per Euronews, che il Corriere pubblica in esclusiva per l'Italia: in Francia il Rassemblement National è dato al 30,7 per cento, in Germania AfD sale al 16 per cento, ma tiene la grande coalizione (popolari, socialisti, liberali) che ha eletto von der Leyen 5 anni...

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Juve contro il razzismo, Weah: 'Bisogna lottare ogni minuto, in ogni singolo giorno'La Juventus, attraverso un video sui propri canali social, ha scelto Timothy Weah per lanciare un messaggio sulla lotta contro il razzismo, con l'esterno bianconero che ha affermato: 'È più di 90 mi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Donne, gli Sos ai centri di aiuto: in un anno oltre 60mila richiesteDonne di ogni età, vittime di violenza di ogni tipo: per più di una su due...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

'Ogni goccia conta', Settimana Verde 2024, 130 eventi in Italia per salvare gli oceaniDal 10 al 22 aprile la seconda edizione di 'Settimana Verde' di Ambiente Mare Italia. Tante le iniziative che coinvolgeranno i cittadini per sensibilizzare sui temi della conservazione marina

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »