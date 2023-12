La bellezza nell'era dei selfie

Nel saggio illustrato Storia della Bellezza, edito nel 2004 da Bompiani, Umberto Eco sosteneva che la bellezza non fosse qualcosa di universale e immutabile nel tempo, ma che assumesse accezioni e volti diversi a seconda dei luoghi e dei contesti storici nei quali s’inseriva. A pensarci bene oggi la tendenza, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi – sempre più spesso nati emettendo il primo vagito davanti allo schermo di uno smartphone – è quella di confondere la bellezza con la fotogenia.

Ci si piace e si pensa di piacere agli altri solo se si è venuti bene nei selfie, l’autostima si costruisce giorno dopo giorno con i like e i commenti sotto agli scatti postati in rete e si accetta la propria immagine solo se questa può essere modificata con i filtri di Instagram o le app di fotoritocco in base ai canoni estetici dettati da chi piazza contenuti sulle piattaforme digital





