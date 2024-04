L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, rilasciato dopo l'arresto

L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato rilasciato dopo l'arresto questa mattina dalla Guardia Civil, che lo ha prelevato all'arrivo all'aeroporto di Barajas di Madrid, proveniente dalla Repubblica Dominicana. L'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) è stato interrogato direttamente in un locale della polizia presso l'aeroporto.

A Rubiales sono state prese le impronte digitali, poi gli sono stati letti i diritti: l'ex dirigente, assistito dai suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stato quindi rilasciato in attesa di comparire davanti alla giudice che segue l'indagine per corruzione nella quale risulta indagat

