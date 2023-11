L'era della distrazione e il declino della civiltà

L'era della distrazione porterà al declino della civiltà? Mentre l'overload informativo esaspera la competizione per guadagnarsi quote di attenzione, i consumatori diventano sempre più distratti. Gli smartphone sono droga per i giovani, l'ha detto la scienza (e il Parlamento). Ci scrive Cangini Ogni tanto esce un libro, un disco, un docufilm, una copertina di giornale che, con un titolo secco e definitivo, ci consegna il nome della nostra epoca.

E così, solo negli ultimi trent’anni, siamo stati i protagonisti o le vittime innocenti della: Age of Rage, Age of Dissident – seguita dalla più ottimistica Age of Consent –, Age of Globalization, Age of Migration, Age of Social Media, per poi approdare alla più ampia Age of Information, seguita presto dalla sua deriva bulimica, l’Age of Over-Information. Oggi siamo nel sequel disastroso dell’Over-Information, l’Age of Distraction, o Age of Interruption, che predomina tra trend clinici e opportunità di nuovi mercat





