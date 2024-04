L'attacco iraniano contro Israele: mera dimostrazione

L'attacco iraniano contro Israele ha avuto l'effetto sperato: mera dimostrazione. Ma l'ipotesi che l'Iran arrivi a sviluppare tecnologie nucleari è ben diverso e molto più pericolosoL'Ue condanna l'Iran

Anche senza informazioni particolari si capisce che gli ayatollah non vogliono la guerra generale ora e limitano le operazioni dirette controperché invece vogliono la bomba nucleare domani. Si sono portati avanti quanto possibile con il lavoro, nonostante le attenzioni dell’intelligence israeliana, e non desiderano essere disturbati.

Tuttavia la bomba in costruzione è protetta da una deterrenza che si distende sui numerosi fronti del Libano, della Siria, dell’Iraq e delloLe inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo"Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche.

Non state parlando dell'Iran, ma della Repubblica islamica, dice Elica Le Bon, un'attivista sui social."Siete voi che volete la guerra con Israele, è il vostro odio per Israele e il vostro odio per gli ebrei che ci sta trascinando in una guerra che non abbiamo chiesto" L’ex presidente è comparso in un'aula di giustizia per rispondere di reati penali, se l’è presa con il giudice e si è dichiarato vittima. Tra i quattro processi che pendono su di lui, questo è quello che pone le questioni più rilevanti

Iran Israele Guerra Bomba Nucleare Deterrenza

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilfoglio_it / 🏆 30. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La rappresaglia dell'Iran contro Israele e la reazione di IsraeleLa notte del 13 aprile, l'Iran ha lanciato una rappresaglia contro Israele, violando lo spazio aereo di paesi confinanti. Ciò ha portato all'omicidio di diversi individui iraniani in una sede consolare di Damasco. La reazione dell'Iran è stata condannata per la sua magnitudine, ma si inserisce in un contesto mediorientale caratterizzato da azioni non proporzionate. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Guterres, avverte che il Medio Oriente è sull'orlo del baratro e che non possiamo permetterci altre guerre.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Israele–Hamas, riaperto valico di Erez per portare aiuti a Gaza. LIVECresce tensione per ritorsione Iran contro Israele

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Israele e Stati Uniti in massima allerta, Cnn e Nyt: “L’Iran sta preparando un attacco”Massima allerta in Israele: imminente attacco 'significativo' dall’Iran

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

L'Iran e l'attacco indiretto a Israele, chi sono i miliziani di cui si servirà? «L'asse della resistenza» conLa «vendetta» dell'Iran nei confronti di Israele, dopo l'uccisione da...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Gli 007 Usa: “L’attacco dell’Iran contro Israele è imminente”Un attacco dell'Iran con missili e droni contro Israele 'è imminente'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Iran contro Israele, l'attacco imminente ma calibrato e l'uso delle milizie proxy: cosa sappiamoScontro Iran Israele: sono ormai giorni che ci si chiede con angoscia quale sarà la...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »