L'attacco a Tel Aviv: il confine tra luce e buio per i cattolici

L'attacco a Tel Aviv è l'aggressione di un regime che proibisce l'alcol a una democrazia che consente il consumo della bevanda amata da Gesù. Un chiaro confine tra la luce e il buio per tutti i cattolici

. Cattolico vuol dire universale e universale è il contrario di parziale. Mai capito come faccia un cattolico a votare... Maestri come don Giussani e Vittorio Messori mi hanno vaccinato dal dualismo. In caso di guerra non riesco a non vedere le ragioni di tutti e i torti di tutti. Non riesco, proprio non riesco a non detestare i partigiani, i miliziani... E però in certi conflitti certi criteri mostrano con nettezza il bene e male, la luce e il buio.

La banca si ferma e le persone non possono pagare. Ma non basta il dover lasciare la spesa lì, continuano testardamente con card e telefoni. Cashfree brainfree

Attacco Tel Aviv Regime Alcol Democrazia Cattolici

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilfoglio_it / 🏆 30. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tensione a Tel Aviv, 16 arrestati a Tel Aviv al corteo per gli ostaggiMigliaia chiedono che tornino loro cari. Scontri con la polizia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Scende in campo il ministro sul boicottaggio di Tel AvivBernini sul no ai bandi con Israele: 'Gli atenei non entrano in guerra'. E il preside della Normale fa marcia indietro: 'Nessuna interruzione'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Tel Aviv, famiglie degli ostaggi rapiti da Hamas bloccano di nuovo l’autostrada per protesta: “Il…Attivisti e parenti degli ostaggi tenuti a Gaza bloccano di nuovo il traffico sull’autostrada Ayalon a Tel Aviv durante l’ora di punta mattutina. La protesta nata per chiedere un accordo sugli ostaggi per riportare a casa i loro cari.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Familiari degli ostaggi protestano a Tel Aviv... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Un anno fa l'attentato a Tel Aviv, a Roma il ricordo di PariniDomenica 'Cammina con Ale 2024'. Un'Associazione a lui dedicata (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Khamenei minaccia in ebraico e Tel Aviv si sveglia senza Gps. Israele teme la rappresaglia iranianaDopo l&39;attacco che ha raso al suolo il consolato iraniano a Damasco e ha ucciso il pasdaran più importante del Levante, la Guida suprema ha pubblicato una minaccia scritta nella lingua del nemico e Israele si è messo in stato di...

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »