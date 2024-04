Keane critica Haaland, Guardiola risponde

Stanno facendo molto discutere le parole pronunciste da Roy Keane su Erling Haaland dopo lo 0-0 tra City e Arsenal nell'ultimo turno di Premier League. L'ex difensore e capitano del Manchester United lo aveva infatti criticato così per la sua prestazione: 'È quasi come un giocatore di quarta divisioe, è quello che mi sembra. È un attaccante brillante, ma il suo gioco generale deve migliorare. Lo farà sicuramente nei prossimi anni' .

Delle dichiarazioni che non sono affatt piaciute a Pep Guardiola , che ha voluto rispondere alla provocazione difendendo il norvegese. Guardiola risponde a Keane: 'Lui è un allenatore da terza divisione' L'allenatore spagnolo ha commentato così le parole dell'ex difensore nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Aston Villa: 'Ovviamente non sono d'accordo con lui, assolutamente per niente. È come dire che Roy Keane è un allenatore di seconda o terza divisione, non credo sia giust

