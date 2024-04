Katsiaryna Novikava descrive le pessime condizioni della sua detenzione

Katsiaryna Novikava ha descritto le pessime condizioni della sua detenzione, in una lettera inviata dal carcere con mezzi di fortuna

Nei giorni scorsi i media bielorussi indipendenti hanno pubblicato una lettera in cui una prigioniera politica, Katsiaryna Novikava, descrive le pessime condizioni della propria detenzione e di quella di molti altri prigionieri politici nelle prigioni bielorusse. Vista la difficoltà nel far uscire le informazioni dal carcere, Novikava ha dovuto inviarla di nascosto, scrivendola su un pezzo di carta igienica.dal dittatore Alexander Lukashenko.

Novikava ha scritto anche delle ingiustizie del sistema giudiziario: sia la giudice che l’ha condannata sia l’avvocato che avrebbe dovuto difenderla sarebbero, secondo Novikava, chiaramente sostenitori di Lukashenko e l’avrebbero umiliata ripetutamente. Ha detto poi che la maggior parte delle lettere che le vengono inviate non le verrebbe recapitata in carcere, e che «anche i disegni sono vietati».

