José Andrés lancia un appello per Gaza: “Lasciate che la gente mangi”

A meno di quarantott’ore dall’attacco aereo israeliano che ha ucciso sette operatori umanitari di World Central Kitchen a Gaza, José Andrés lancia un accorato appello dalle colonne del New York Times: “Lasciate che la gente mangi”. Il celebre chef 54enne affida i suoi pensieri ad un lungo editoriale in cui onora i volontari della sua organizzazione benefica morti nella Striscia, e implora il governo di Benjamin Netanyahu di “iniziare oggi il lungo viaggio verso la pace”.

“Nelle peggiori condizioni che si possano immaginare – dopo uragani, terremoti, bombe e spari – si manifesta il meglio dell’umanità. Le sette persone uccise lunedì durante una missione di Wck erano il meglio dell’umanità. Non sono senza volto né senza nome, e non sono danni collaterali in guerra”, esordisce Andrés, affermando che Saifeddin Issam Ayad Abutaha, John Chapman, Jacob Flickinger, Zomi Frankcom, James Henderson, James Kirby e Damian Sobol “hanno rischiato tutto per condividere il nostro cibo con gli altri”

