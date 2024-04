Jorginho potrebbe essere un'opzione per il suo futuro

oggi guida il centrocampo dell' Arsenal , ma è sempre rimasto legato all' Italia , di cui difende i colori in Nazionale, e alla Serie A , affrontata con le maglie di Hellas Verona e Napoli .

Gasperini opzione forte per la panchina del Napoli, l'Atalanta lo lascerà andare? Juve, quale futuro? È Giuntoli a dover uscire allo scoperto. PoiGasperini opzione forte per la panchina del Napoli, l'Atalanta lo lascerà andare? Juve, quale futuro? È Giuntoli a dover uscire allo scoperto.

Jorginho Calcio Centrocampo Arsenal Italia Serie A Hellas Verona Napoli

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Italia-Venezuela, le pagelle degli azzurri: Luce Jorginho, flop BuongiornoI voti ai giocatori di Spalletti dopo l'amichevole vinta per 2-1 grazie alla doppietta di Retegui

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Italia, Jorginho prima dell'Ecuador: 'Per me è un orgoglio rappresentare questo Paese'Jorginho, centrocampista dell'Italia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della RAI poco prima dell'amichevole di questa sera contro l'Ecuador: 'Per me è veramente un orgoglio essere qui e rappr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Jorginho in scadenza con l'Arsenal, in Inghilterra confermano: 'Punta al ritorno in Serie A'Jorginho può lasciare l'Arsenal in estate per tornare a giocare in Italia. A scriverlo, dando ulteriori conferme riguardo a una notizia che circola già ormai da settimane, è il portale Football Lon

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Brighton-Arsenal, le formazioni ufficiali: De Zerbi col 4-2-3-1, Arteta conferma JorginhoIl Brighton di Roberto De Zerbi ospita l'Arsenal di Mikel Arteta, in piena corsa per il titolo in Premier League. La trentaduesima giornata di campionato prosegue col match delle 18:30 tra i Seagulls

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Jorginho, Cancelo e non solo: futuri svincolati e ritorni in Serie ADa Jorginho a Cancelo, quanti parametri zero attirano la Serie A: scopri i futuri svincolati tra i top club di Champions League

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Juventus, candidatura illustre per il centrocampo: si valuta il ritorno in Italia di JorginhoLa Juventus sta già preparando il suo futuro mentre continua a inseguire l'obiettivo principale, ovvero il raggiungimento della qualificazione in Champions League. Quel traguardo sarà fondamentale,

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »