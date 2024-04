Jennifer Lopez delude le aspettative con il suo nuovo tour

Doveva essere il suo grande ritorno, dopo cinque anni. Invece, si parla di un flop per Jennifer Lopez , impegnata in questo periodo con la promozione del suo nuovo tour This Is Me… Now. Una serie di live che avrebbe dovuto iniziare il prossimo mese di giugno, partendo dalla Florida, per portare in giro il nono album in studio della cantante moglie di Ben Affleck. A quanto si apprende, però, i suoi fan non avrebbero fatto una corsa per accaparrarsi i biglietti dei suoi concerti.

Una bella delusione per JLo, che è subito corsa ai ripari. La rivista settimanale Variety, che si occupa di spettacolo, ha raccontato che Jennifer Lopez ha deluso le aspettative. La cantante ha dovuto cancellare sette date in Nord America, perché non erano stati venduti abbastanza biglietti (che costano dai 118 euro dei posti nelle tribune laterali ai 500 euro dei posti in piedi). Non si esibirà, ad esempio, a Cleveland e Nashville

Jennifer Lopez Tour Delusione Biglietti Flop

