Israele-Iran, Netanyahu agli Usa: “Non c’è scelta se non rispondere”

Israele - Iran , Gallant agli Usa: “Non c’è scelta se non rispondere”. Netanyahu : “Lo faremo con saggezza e non di pancia”

Nuovo summit a Tel Aviv per valutare la risposta all’attacco iraniano. Dopo gli appelli a uno stop immediato delle ostilità, il premier israeliano dice che Teheran dovrà"aspettare nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare" la reazione“Risponderemo all’Iran, ma dobbiamo farlo con saggezza e non di pancia. Dovranno aspettare nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l’attacco, proprio come ha fatto fare lo stesso a Israele”.

Israele Iran Netanyahu Attacco Risposta

