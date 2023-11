Intesa per una pausa di 4 giorni tra Israele e Hamas

Non è un ”cessate il fuoco”, ma una intesa per ”una pausa di 4 giorni”. ”Il significato del ‘cessate il fuoco’ è che dopo il fuoco non c’è una sua ripresa. Lo scopo invece è la liberazione di ostaggi. Tuttavia, l’accordo tra Israele e Hamas per una tregua umanitaria e il rilascio degli ostaggi è stato definito come “un importante passo avanti”.

Dall’inizio della guerra, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha documentato 178 attacchi sanitari nella Striscia di Gaza che hanno provocato 22 morti e 48 feriti tra gli operatori sanitari in servizio. Dall’11 novembre, in seguito al collasso dei servizi e delle comunicazioni negli ospedali del nord, il Ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas non ha aggiornato il numero complessivo delle vittime. Il bilancio delle vittime segnalato al 10 novembre alle 14:00 (ultimo aggiornamento fornito) era di 11.078, di cui 4.506 bambini e 3.027 donne. Circa altri 2.700, tra cui circa





sole24ore » / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Chi sono i coloni israeliani in Cisgiordania e perché gli insediamenti sono illegaliGuerra Hamas-Israele: magazzini aiuti Onu assaltati a Gaza

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

29 ottobre Scambio ostaggi, il no d'Israele , Preso il Fantomas della truffa , Festival di Roma, i vincitori :Gaza Israele risponde 'no' all'offerta di Hamas di scambio ostaggi prigionieri...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

28 ottobre Tempesta di fuoco su Gaza, L'Onu: Hamas, crimini di guerra ; Pensioni, l'accordo : di Italo CarmignGaza l'attacco d'Israele è scattato l' Onu: crimini di guerra di Hamas e...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

9 novembre Ostaggi a Gaza, si tratta ; Biden recupera, ma Trump in testa ; Cinema, boom Italia al botteghino :Gaza ipotesi rilascio ostaggi Hamas d'accordo Israele frena MauroEvangelisti ;...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Israele, Erdogan cancella viaggio in Israele: 'Hamas non è organizzazione terroristica”'Non abbiamo alcun problema con lo Stato di Israele, ma non abbiamo mai approvato le atrocità commesse e il modo in cui agisce come organizzazione piuttosto che come Stato”

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Israele, il Qatar sta negoziando con Israele e HamasProsegue la guerra in Medioriente. Il Qatar sta negoziando con Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti, il rilascio di 12 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di tre giorni. Ma Netanyahu avvisa che senza il rilascio di tutte le persone trattenute con la forza non ci saranno tregue.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »