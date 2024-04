Incentivi per il fotovoltaico: apertura domande il 8 aprile

Al via il conto alla rovescia per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico. La piattaforma del Gse per presentare la domanda dei contributi apre il prossimo 8 aprile. Potranno presentare la domanda proprietari degli impianti e consumatori che si trovano all'interno dello stesso edificio. Non occorre che sia costituito il condominio e non vanno fatti interventi sull'impianto elettrico.

Inoltre si possono costituire Gruppi anche quando l'edifico è di un solo proprietario, a patto che ci siano più appartamenti e che le utenze facciano capo a soggetti diversi. Premiato l'autoconsumo Gli incentivi previsti dal Decreto CER premiano l'autoconsumo, ossia il consumo di energia elettrica contestuale alla sua produzione, che può avvenire sia in forma fisica, in caso di utenza allacciata direttamente all'impianto, che in forma virtuale. L'autoconsumo è virtuale quando non c'è coincidenza tra il punto di immissione in rete dell'energia prodotta e il punto di preliev

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Amici, anticipazioni primo serale: gli eliminati, gli ospiti e tutti gli aggiornamenti sulla puntata di sabatoSabato 24 marzo su canale 5 prende il via il serale di Amici 23 condotto come sempre da Maria...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

La fuga, i soldi e gli 007: gli indizi che non tornanoLa Jihad islamica pubblica la foto dei quattro presunti attentatori con il volto mascherato. Uno di loro confessa alle forze russe: 5 mila euro per uccidere

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Trump: 'Gli Usa difenderanno gli alleati Nato non morosi'L'ex presidente, hanno riferito i suoi legali, finora non è riuscito a trovare una compagnia di assicurazioni che copra la cauzione

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La Tesla alza il prezzo di listino della Model Y: cosa cambia per gli incentiviLa casa americana ha dichiarato un incremento dei prezzi di listino della Model Y. Gli aumenti scatteranno in Italia a partire dal 22 marzo 2024.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

La Gran Bretagna smonta gli incentivi per i Paperoni: arriveranno in Italia?Abolito il regime fiscale che permetteva ai residenti non domiciliati nel Regno Unito di essere tassati solo sui redditi e sui capital gains di fonte britannica. Le prime stime parlano di circa 45.000 soggetti che perderanno i benefici

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

L'Ue lancia esenzioni e incentivi per gli agricoltoriNuove proposte di Ursula von der Leyen: 'I coltivatori affrontano crescenti incertezze anche a causa delle guerre, dobbiamo sostenerli'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »