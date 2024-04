Incendio in un edificio di 16 piani a Istanbul

Un incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo hanno perso la vita 25 persone e ne sono rimaste ferite 3. Il governatore di Istanbul Davut Gül ha detto: 'La causa dell'incendio non è chiara. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavorano per la ristrutturazione'.

Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato in una dichiarazione sui suoi account sui social media che è stata avviata un'indagine sull'incidente. Incendio in un capannone, intervengono i vigili del fuoco Cosa è successo L'incidente è avvenuto intorno alle 13:00 in via Yıldız Posta, a Beşiktaş. Presumibilmente c'è stata un'esplosione accanto al palco della discoteca Masquerade, situata al piano inferiore di un edificio di 16 piani chiuso per il Ramadan durante i lavori di ristrutturazione

