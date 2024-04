Il Tottenham si ferma sull'1-1 contro il West Ham

La corsa Champions del Tottenham si perde tra le bolle del London Stadium. In una delle 5 partite che hanno aperto il turno infrasettimanale di Premier, la squadra di Vicario e Udogie si fa fermare sull'1-1 dal West Ham, pur essendo andata in vantaggio per prima dopo 5’, e rimane al quinto posto in classifica, ora a quota 57 punti, mancando il sorpasso sull’Aston Villa, avanti due lunghezze e atteso dal Manchester City.

Con Vicario protagonista di un paio di parate importanti, soprattutto a inizio ripresa, e Udogie sempre una minaccia a sinistra, il Tottenham ha controllato sterilmente il gioco, senza produrre però nella ripresa le occasioni necessarie per stendere il West Ham. La squadra di Moyes, che non vince da 4 partite (3 pareggi), ha reagito bene al gol iniziale, provando a pungere in contropiede con Antonio seguendo la direzione di Paquetá e lasciando sfogare il Tottenham in un intenso possesso palla senza correre sostanziali pericol

