Il pentimento dei ritocchi estetici tra i giovani

Dopo la pandemia, la medicina e la chirurgia estetica hanno registrato tassi di crescita mai visti prima tra i giovani under 30. Eppure, per quanto in continua espansione, nel 2023 si è assistito a una sorta di pentimento collettivo dei ritocchi a viso e corpo. Fra le ultime a essersi aperta sul tema è la beauty guru Meredith Duxbury la quale ha mostrato ai suoi 18 milioni di follower su TikTok gli effetti della rimozione di fi ller dalle labbra.

Prima di lei Ariana Grande, in video con gli occhi lucidi, ha ammesso di aver fatto uso di botox e fi ller per diversi anni per nascondersi anziché valorizzarsi e stare meglio con sé stessa. Anche Kylie Jenner e Bella Hadid hanno condiviso i loro sensi di colpa, l’una durante un episodio di The Kardashians verso una mastoplastica additiva effettuata a 18 anni, prima della maternità, l’altra per una rinoplastica subita a soli 14 anni, come ha raccontato a Vogue nel 202





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.