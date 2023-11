Il Papa: 'La guerra è una sconfitta, uno schiaffo ne provoca un altro. Servono 2 Stati'

Francesco. 'L'antisemitismo c'è, la Shoah non è bastata' "Purtroppo l'antisemitismo rimane nascosto. Lo si vede, giovani per esempio, di qua e di là che fanno qualche cosa. E' vero che in questo caso è molto grande ma c'è qualche cosa sempre di antisemitismo e non è sempre sufficiente vedere l'Olocausto che hanno fatto nella seconda guerra mondiale, questi 6 milioni uccisi, schiavizzati e non è passato.

