Il ministero dell'Ambiente richiede 239 integrazioni di documenti per il progetto del Ponte sullo Stretto

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto 239 integrazioni di documenti alla Società Stretto di Messina S.p.A, nell'ambito della valutazione del progetto del Ponte.

Per la Valutazione di impatto ambientale sono state richieste 155 integrazioni. Altre 66 integrazioni sono state richieste per la Valutazione di incidenza , che verifica le conseguenze di un'opera sui siti Natura 2000, i siti protetti di interesse Ue. Per il Piano di utilizzo terre sono state richieste 16 integrazioni, per la Verifica di ottemperanza 2. Lo si legge sul sito della Commissione Via-Vas del Mase.

Con una nota il ministero dei Trasporti fa sapere che"le integrazioni al progetto del Ponte sullo Stretto, richieste in sede di conferenza di servizi, saranno fornite entro 30 giorni: si tratta della normale procedura ed è corretto approfondire tutti gli aspetti di un'opera che sarà unica al mondo". Ciucci:"Le osservazioni del Mase sono congrue" Le richieste di integrazioni e chiarimenti"sono assolutamente congrue, per l'entità e complessità dell'Opera e per le relative interazioni con il territorio e le varie componenti ambientali". Lo ha detto all'ANSA l'ad della società, Pietro Ciucci.

Il Codacons: 'Intervenga la Corte dei Conti' Con la richiesta di integrazione di documenti il Mase evidenzia tutte le criticità del progetto relativo al Ponte dello Stretto. Lo afferma il Codacons, che dopo l'intervento a gamba tesa del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica si appella alla Corte dei Conti affinché verifichi possibili danni sul fronte erariale.

