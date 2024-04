Il film del 1961 diretto da René Clément con Alain Delon e Barbara Lass

È un film del 1961, diretto da René Clément, con Alain Delon e Barbara Lass. Durata 73 minuti. Distribuito da CINERIZ. Roma 1921. Dopo la naja, Ulisse e Turiddu non se la sentono di tornare al loro paesello e decidono di rimanere nella grande città. Allettati da un premio di ingaggio, s'iscrivono ai fasci di combattimento e vengono incaricati di svolgere un'inchiesta fra le tipografie cittadine per scoprire dove sono stati stampati certi volantini di propaganda antifascista.

Saputo che i manifestini sono usciti dalla tipografia Olinto & Figli, Ulisse capisce che i tipografi sono una simpatica famiglia e che la figlia più giovane di Olinto è una bella e brava ragazza. Per questo motivo decide di farsi assumere come apprendista tipografo. Frequentando i Fossati viene a scoprire che sono in rapporto con un gruppo di anarchici, ma a lui, in fondo, la politica non interessa, quindi fa finta di nient

Leoni al sole - Film (1961)Leoni al sole è un film di genere commedia del 1961, diretto da Vittorio Caprioli, con Vittorio Caprioli e Franca Valeri. Durata 106 minuti. Distribuito da EURO INTERNATIONAL FILM.

Jackie 1961 di Gucci, l'it-bag preferita dalle lady-fashionisteDa Jackie Kennedy a Dakota Johnson questa borsa è espressione di essenzialità e bellezza raffinata. Jackie 1961 Gucci in nuovi colori e misure secondo i trend

Ti aspetterò all'inferno - Film (1961)Ti aspetterò all'inferno è un film di genere poliziesco del 1961, diretto da Piero Regnoli, con John Barrymore Jr. e Eva Bartok. Durata 91 minuti. Distribuito da ROME INTERNATIONAL.

Il re dei re - Film (1961)Il re dei re è un film di genere drammatico, religioso del 1961, diretto da Nicholas Ray, con Jeffrey Hunter e Siobhan McKenna. Durata 201 minuti. Distribuito da MGM, San Paolo Audiovisivi.

Milan, addio ad Ambrogio Pelagalli: con la maglia del Diavolo salì sul tetto d'EuropaIn rossonero giocò dal 1961 al 1966, vincendo anche l'ottavo scudetto della storia del club

Si rafforza la partnership tra Granarolo e Latte MaremmaGranarolo affitta ramo azienda tramite la controllata Maremma 1961

