Il derby d'Italia: le vittorie più importanti e significative

Il derby d'Italia torna a valere per l'alta classifica, come tradizione vuole, mentre Allegri e Inzaghi studiano le ultime mosse per regalare una gioia ai propri tifosi. Magari, una di quelle capaci di restare scolpite nella memoria come quelle rievocate qui sotto: 5 vittorie per parte, le più importanti e significative dal 2000 a oggi, sia per la posta in palio che per il valore simbolico e il preciso momento storico in cui sono arrivate.

Nelle menti e nei cuori dei tifosi juventini vi sono probabilmente la magica punizione di Del Piero nel 2006, la prima vittoria nell'era post-Calciopoli o il 2-0 del 2020 contro l'Inter di Conte. In quella degli appassionati nerazzurri, invece, non possono mancare lo splendido gol di Maicon nel 2-0 dell'anno del Triplete o il 2-1 in rimonta del 2022 targato Lautaro-Sanchez valso all'Inter la settima Supercoppa italiana. L'Inter di Zaccheroni visita i bianconeri per l'undicesima giornata di campionat





Gazzetta_it » / 🏆 19. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Inter, c'è un dato che evidenzia la differenza tra Inzaghi e AllegriSe il dato statistico relativo ai gol subiti è quasi lo stesso tra Inter e Juventus, altrettanto non si può dire, invece, per quello dei gol realizzati, che invece vede i nerazzurri in netto

Fonte: cmdotcom - 🏆 42. / 22,5 Leggi di più »

Salisburgo-Inter, parla Simone Inzaghi: 'Servirà una gara da vera Inter, Lautaro potrebbe riposare'CHAMPIONS LEAGUE - Una vittoria per strappare la qualificazione gli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. È chiara la missione dell'Inter, impeg

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 28. / 28,125 Leggi di più »

Intermania: la miglior partenza di Inzaghi, chi lo scambierebbe con Allegri o Pioli?L&39;Inter vince di misura contro il Salisburgo a una settimana da Halloween, non senza qualche brivido. Un po&39; come successe nel lontano 1994, quando il gol di Wim Jonk regalò la Coppa Uefa

Fonte: cmdotcom - 🏆 42. / 22,5 Leggi di più »

Allegri supera Allegri: così la Juve ha 7 punti in più…I bianconeri hanno fatto registrare un rendimento decisamente migliore rispetto alla scorsa stagione

Fonte: CorSport - 🏆 44. / 22,5 Leggi di più »

Rimpianto Milan, se lo gode Inzaghi: così l’Inter ha vinto il derby per ThuramCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit - 🏆 41. / 22,5 Leggi di più »

Inter, Inzaghi ha una fortuna che nussun altro può vantare e Mourinho ha voluto evidenziarlaLa profondità della rosa dell&39;Inter permette a Simone Inzaghi di poter spaccare la partita ricorrendo ai cambi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come gente del calibro

Fonte: cmdotcom - 🏆 42. / 22,5 Leggi di più »