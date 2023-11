Il Catalogo dell'intera Terra è un famoso periodico di controcultura statunitense fondato da Stewart Brand nel 1968. È considerato l'anticipatore di alcune riflessioni e tendenze legate a internet, motori di ricerca e e-commerce. La pubblicazione fu interrotta nel 1971, ma vennero realizzate alcune edizioni speciali. La rivista catalogava e recensiva prodotti di ogni tipo.

İLMESSAGGEROİT: Terra Amara, le anticipazioni del 13 novembre: la terribile vendetta di Umit, con la complicità di MujganTorna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in...

MARİECLAİRE_İT: Il brand/romanzo di maglieria Made in Italy che racconta la storia di un tramonto in riva al mareGiacche trapuntate: i capispalla per l'Autunno 2023.

AGENZİA_ANSA: I Vespa World Days 2024 a Pontedera dal 18 al 21 aprileL'edizione 2024 dei Vespa World Days, l'annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, si terrà dal 18 al 21 aprile a Pontedera, proprio nel luogo dove, nella primavera del 1946, nacque il veicolo a due ruote divenuto negli anni il più famoso e...

AGENZİA_ANSA: Possiile coltivare piante sul suolo lunare, grazie a un mix di 3 batteriIl suolo lunare potrebbe essere reso fertile per la coltivazione di piante: lo dimostra un esperimento fatto sulla Terra, nel quale un suolo simile a quello lunare è stato reso fertile grazie a tre batteri. (ANSA)

SOLE24ORE: Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Manca il carburante: ospedali e azioni umanitarie a rischio a ...Allarme per la situazione degli ospedali di Gaza. L’Oms afferma che Al-Shifa “è rimasto senz’acqua per tre giorni e non funziona più”. L’Onu riferisce anche della morte di tre infermieri. Israele intanto riferisce che le sue truppe di terra dispiegate a Gaza continuano a trovare armi e strutture dei miliziani dentro scuole, moschee e case.

AGENZİA_ANSA: Nasa, 15 giorni di stop nei contatti con i veicoli su Marte VIDEOInterrotte per le prossime due settimane le comunicazioni con i rover al lavoro sulla superficie di Marte e con i satelliti che si trovano nell'orbita marziana: lo rende noto la Nasa, spiegando che la causa è nel fatto che Marte e la Terra si trovano nei punti opposti dell'orbita e il Sole, che si trova al centro, rende praticamente impossibile...

