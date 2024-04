Il Botswana minaccia la Germania di inviare 20mila elefanti

In risposta al piano tedesco di limitare l'importazione di trofei di caccia, che secondo il paese africano danneggerebbe la propria economia, il Botswana minaccia la Germania di inviarle 20mila elefanti.

Politici del Botswana e di altri paesi africani si sono lamentati delle proposte di vietare il commercio di trofei per tutelare le popolazioni di animali selvatici. Il Botswana sostiene che il numero degli elefanti nel paese sta diventando eccessivo.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.



I titoli di Sky Tg24 del 2 aprile: edizione delle 19

Il Botswana minaccia di inviare 20mila elefanti in GermaniaIl presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi, è arrabbiato con la Germania a causa delle restrizioni sull'importazione di trofei di caccia. Masisi minaccia di inviare 20mila elefanti selvatici in Germania come rappresaglia. La caccia è considerata un modo per gestire il problema della sovrappopolazione degli elefanti in Botswana.

Il presidente del Botswana ha minacciato di trasferire 20 mila elefanti in GermaniaMokgweetsi Masisi ha risposto così alle critiche del ministero dell'ambiente tedesco sulla caccia a un numero limitato di pachidermi consentita dal Paese, che ospita una popolazione di 130 mila esemplari con i quali la convivenza è spesso difficile

