I Kiss vendono il loro catalogo e marchio alla società svedese Pophouse Entertainment Group

Il quartetto hardcore dei Kiss , celebri per la loro musica e i loro look espressivi, hanno venduto il proprio catalogo, marchio e proprietà intellettuale alla società svedese Pophouse Entertainment Group per un accordo stimato in oltre 300 milioni di dollari. L’azienda è la stessa con cui Gene Simmons e compagni aveva realizzato la propria versione avatar con cui erano apparsi in concerto al Madison Square Garden di New York l'anno scorso.

La tecnologia all'avanguardia è stata creata dalla società di effetti speciali di George Lucas, Industrial Light & Magic, in collaborazione con Pophouse, sono gli stessi che hanno lavorato al concerto con gli avatar degli Abba. I progetti futuri della band mascherata, creata nel ‘73 dal bassista Gene Simmons e dal chitarrista Paul Stanley, sono un film biografico, un documentario e un'esperienza sui Kiss. Il lancio di uno spettacolo avatar è previsto nel 2027. 'Non mi piace la parola acquisizione', ha detto Gene Simmons all'A

Kiss Pophouse Entertainment Group Vendita Catalogo Marchio Proprietà Intellettuale Tecnologia Avatar Concerto Film Biografico Documentario Spettacolo Avatar

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



repubblica / 🏆 32. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Prandelli: 'Spalletti l'uomo giusto per l'Italia. Napoli? Fui vicino, ma poi arrivò la Nazionale'L'ex commissario tecnico dell'Italia, Cesare Prandelli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: 'Spalletti ha poco tempo per lavorare, ma in queste due partite in America Luciano avrà potuto

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

L'avvocato del Napoli: 'Ecco cosa rischia Acerbi se sarà accertata l'offesa razziale'Mattia Grassani, esperto di giustizia sportiva e avvocato del Napoli, ha parlato delle ultime vicende di casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “La procedura della FIGC è corretta rispetto a

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Christillin critica la Juventus: 'Addirittura ho visto una difesa a 5 per blindare uno 0 a 0'Evelina Christillin, membro della UEFA e della FIFA, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: 'Altro che resurrezione, tra Napoli e Juventus abbiamo vissuto una Pasqua

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Stendardo: 'Impossibile sostituire Kim, il Napoli non c'è riuscito'. Poi presenta il match con la DeaGuglielmo Stendardo, ex difensore e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare della stagione degli azzurri: 'Kim ha grandissime qualità no

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Futuro già scritto per Osimhen? Secondo Kiss Kiss ADL ha chiuso la cessione per 120 mlnIl futuro di Victor Osimhen è già stato deciso. Almeno questo è quello che sostiene il giornalista Carlo Alvino, che ha annunciato l'addio del bomber nigeriano a fine stagione durante un intervento

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Futuro già scritto per Osimhen? Secondo Kiss Kiss ADL ha chiuso la cessione per 120 mlnIl futuro di Victor Osimhen è già stato deciso. Almeno questo è quello che sostiene il giornalista Carlo Alvino, che ha annunciato l'addio del bomber nigeriano a fine stagione durante un intervento

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »