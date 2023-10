Hamas, 'violenti scontri nel centro della Striscia'

Il braccio armato di Hamas, le Brigate Qassam, ha affermato di aver"sventato un'incursione di terra israeliana a Beit Hanoun e nella parte orientale di Bureij" (nel nord-est e nella parte centrale della striscia di Gaza), aggiungendo che ora si stanno verificando"scontri violenti".

Lo riferisce al Jazeera online, secondo cui un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha affermato che Israele sta tentando di"creare un'immagine di vittoria"."Tagliare le comunicazioni dalla Striscia di Gaza è un tentativo di coprire i crimini dell'occupazione senza alcuna supervisione o responsabilità", ha aggiunto Hamdan.

Agenzia_Ansa

