Grazie al mio canale YouTube ho conosciuto amici e amore: cosa potrei volere di più?

non mando più i miei film ai festival, li giro, li monto e li metto sul mio canale. Ritengo di poter dire che ho un canale di grande successo, non è un successo numerico, ho circa 4900 iscritti, poca roba se si pensa ai milioni di iscritti di molti youtuber, ma ora vi spiego in modo preciso perché è un canale di enorme successo. Grazie a questo canale ho trovatoe anche la mia attuale compagna.

La mia compagna mi ha pescato nell’abisso di internet, ha visto i miei monologhi e un giorno mi ha scritto: “Vorrei incontrarti, sei un uomo che non dice solo quello che pensa ma anche quello che prova e questo suscita la mia“. E’ venuta sotto casa mia una mattina, ci siamo presi un caffè e ci siamo innamorati, ormai sono otto anni e non ci siamo ancora stufati.

Lo chiedo a voi, rispondetemi. Ho letto di recente una frase di Paul Valéry, in sostanza dice che più una donna è intelligentedi fare lo scemo con lei. Ethel è veramente intelligentissima. Ma non è solo l’amore, grazie al mio canale ho conosciutoe si è innamorata del mio modo di raccontare gli esseri umani, per anni ha scritto favolose recensioni ai miei film e mi ha dedicato anche un piccolo e denso saggio, pubblicato su una rivista di letteratura. headtopics.com

L’altra conoscenza importante è Claudio, uomo elegante ed enigmatico, professore di filosofia, aristocratico e comunista, con un padre giudice e una madre scienziata e un maggiordomo di nome Tobia che gli faceva l’uovo sbattuto e lo faceva addormentare sulle sue ginocchia. Un giorno mi ha scritto queste parole “Maestro, sono un uomo anziano malato di cancro, stavo per andare ina farmi l’iniezione ma poi ho scoperto i tuoi film meravigliosi ed ora voglio vivere per continuare a vederli”.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in ItaliaL’Onu: “Da Israele punizione collettiva sugli abitanti di Gaza, è crimine di guerra”. L’esercito: “Il comando di Hamas sotto l’ospedale Shifa”. La replica: “Falso”non riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. headtopics.com

Leggi di più:

fattoquotidiano »

Differenzia il tuo business: come applicare il framework Oceano Blu grazie ai datiOggi gran parte dei mercati sono dei cosiddetti “oceani rossi”, ovvero delle arene competitive dove una grande quantità di squali s... Leggi di più ⮕

Demi Lovato rompe il silenzio dopo l'overdose: «Grazie a Dio sono viva, continuerò a lottare»Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale per ovedose e il seguente ritiro in rehab per vincere... Leggi di più ⮕

Truffa da oltre 900mila euro allo Stato grazie al bonus CulturaDue librerie di Roma avrebbero simulato finti acquisti per incassare i soldi dallo Stato. Sulla vicenda è anche intervenuto il ministro Sangiuliano Leggi di più ⮕

I nuovi colletti (non solo) bianchi si fanno notare grazie a una nuova silhouetteVariazioni sul tema: la camicia bianca donna particolare si reinventa ancora una volta. Non c’è capo più amato e trasversale di questo. Dai fit maschili a preziose applicazioni o strategici cut-out, ha fornito versioni di sè innovative stagione dopo stagione. Leggi di più ⮕

Abbiamo scoperto 396 forti di età romana grazie a foto satellitari della Guerra freddaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Abbiamo scoperto 396 forti di età romana grazie a foto satellitari della Guerra freddaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕