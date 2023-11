Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non molla con Beatrice Luzzi: 'Ho già pensato a cosa fare' (VIDEO)

Sofia Coppola rivela perché Apple TV+ ha cancellato la sua miniserie basata su L'usanza del paese di Edith Wharton. Parlando con Massimiliano Varrese, il giovane concorrente, che stasera rischia l'eliminazione, ha infatti rivelato di voler riavvicinarsi all'attrice e riprendere il loro rapporto:

Sto bene, ma lei non mi parla. Oggi non mi ha neanche salutato. Io sto andando oltre perché sto aspettando. Sto aspettando perché sennò sembra che gli sto addosso e che lo faccio per una questione di gioco. Se dovessi uscire resto con...però la coerenza l'ho avuta più io che lei...se io dovessi rimanere secondo me lei cambierà. Non devo uscire, ho già pensato a cosa fare...

Grande Fratello, contro Beatrice Luzzi si scaglia anche il fratello di Giuseppe Garibaldi: 'Incita all'odio!'Su Beatrice Luzzi, concorrente del Grande Fratello, si è espresso anche il fratello di Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa ha detto! Leggi di più ⮕

Grande Fratello, il fratello di Giuseppe Garibaldi lo difende: «Beatrice Luzzi? Incita odio e poi fa la vittimRapporti ai ferri corti tra due concorrenti del Grande Fratello. Il motivo? Dopo le affermazioni... Leggi di più ⮕

Sonia Bruganelli critica Massimiliano Varrese e difende Beatrice al GF: «Vorrei essere lì»Tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non scorre buon sangue all'interno della casa... Leggi di più ⮕

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 30 ottobreGrande Fratello 2023, tra i concorrenti anche Beatrice Luzzi: carriera e vita privata dell'attrice Leggi di più ⮕

Grande Fratello, Beatrice e Massimiliano si ritrovano vicini e lei si sfoga su Garibaldi'E' diventata una cosa crudele..' lo sfogo di Beatrice su Giuseppe Garibaldi. Leggi di più ⮕

'Grande Fratello', ecco cosa vuole fare Giuseppe con BeatriceIl barman si confida con Massimiliano Varrese che gli consiglia di chiarire al più presto Leggi di più ⮕