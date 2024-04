Gli USA avevano avvisato la Russia dell'attacco al Crocus City Hall

Non era un allarme generico, come sostenuto da Mosca, quello lanciato da Washington per possibili attentati. Gli Usa avevano infatti avvisato i russi che un"potenziale obiettivo" era proprio il Crocus City Hall, dove poi è effettivamente avvenuto l'attacco del 22 marzo, costato la vita a 144 persone tra cui sei bambini. Lo sostiene il Washington Post, citando"funzionari Usa a conoscenza dei fatti".

Il Cremlino non ha commentato, limitandosi a dire che tali questioni sono trattate direttamente tra i servizi segreti russi e americani. Secondo il Post,"l'alto grado di specificità dell'avvertimento" mostra la convinzione degli Stati Uniti delle bontà delle proprie fonti. Ma a una domanda in proposito, il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha risposto che questa non è un argomento di sua competenza, perché tali scambi di informazioni avvengono"attraverso i canali dei servizi speciali" dei due Paesi,"direttamente da servizio a servizio

