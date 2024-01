Gli Stati Uniti attaccano obiettivi strategici nello Yemen

Gli Stati Uniti, con l’appoggio di alcuni alleati, hanno attaccato alcuni obiettivi strategici in risposta alle azioni del gruppo armato nel Mar Rosso: fra questi una base aerea vicino a Sana'a, gli aeroporti di Taez, Hodeida e Abs e un campo militare vicino a Saada. Gli Houthi: "Non c'è alcuna giustificazione per questa aggressione. Continueremo ad attacare le navi legate a Israele".

Alle 16 (ora italiana) prevista una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni UniteCon la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso "Le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere a repentaglio la libertà di navigazione in uno dei corsi d'acqua più vitali del mondo





SkyTG24 » / 🏆 31. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Insurrezione contro gli Stati Uniti: le accuse contro Donald Trump fanno discutere giuristi e politiciIl tentativo di Donald Trump di tornare alla Casa Bianca sta costringendo molti giudici statunitensi, compresi quelli della corte suprema, ad affrontare questioni giuridiche e costituzionali che per decenni hanno interessato solo i circoli accademici, e che invece potrebbero avere conseguenze enormi in questa fase storica. Un primo esempio: quando si può parlare di insurrezione contro gli Stati Uniti? Tutto ruota intorno alla terza sezione del 14° emendamento della costituzione, ratificata poco dopo la guerra civile, combattuta dal 1861 al 1865 tra il sud schiavista e il nord antischiavista. La sezione stabilisce che non può ricoprire incarichi pubblici chi è stato coinvolto in insurrezioni o rivolte contro lo stato dopo aver giurato sulla costituzione. Fu introdotta per impedire ai funzionari della confederazione sudista di tornare al potere.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Aumento delle vendite di sedie da ufficio negli Stati Uniti durante la pandemiaLe vendite di sedie da ufficio negli Stati Uniti sono aumentate del 75% nel 2020 durante la pandemia. Molti impiegati hanno dovuto affrontare il problema delle sedie inadeguate a casa. La pandemia ha portato all'eliminazione del pendolarismo con l'ufficio, costringendo le persone a trascorrere più tempo sedute.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

La grande occasione sprecata dagli Stati Uniti sulla povertàPer affrontare la crisi causata dalla pandemia, Washington aveva stanziato somme senza precedenti. Quando gli aiuti sono finiti, migliaia di famiglie si sono trovate in una situazione peggiore rispetto all’inizio dell’emergenza. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Houthi, come sono stati attaccati? Dai missili Tomahawk all'impiego del sottomarino nucleareLa Marina degli Stati Uniti ha scelto i primi quattro cacciatorpedinieri classe Arleigh Burke che...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

LaC Network porta contenuti italiani all'esteroIl canale televisivo LaC del Gruppo Publiemme - Diemmecom - ViaCondotti21 si espande oltreoceano per raggiungere gli italiani all'estero negli Stati Uniti, Canada e Australia.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Alberto Angela: «Monica Seles ci ricorda che tutti siamo stati pugnalati alle spalle»Pubblichiamo in anteprima su Vanity Fair la prefazione che Alberto Angela ha scritto per il libro Fuori Campo di Vito Lamberti, dedicato all'incredibile storia della tennista Monica Seles e dell'attentato che rischiava di compromettere per sempre la sua...

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »