Giorgia è tornata a parlare, alleluja! E’ periodo di resurrezioni, lei è fieramente cristiana, una volta ci ha sfondato le orecchie per ricordarcelo, sarà un segnale. La premier aveva l’obiettivo di schiarire il nostro cielo convulsamente annuvolato, pieno d’inquietudine, sferzato dal vento tenebroso di guerra. Voleva in qualche modo, forse, in cuor suo, tranquillizzarci. Lei in fondo, è una giocherellona.

Per questa sua indole bambinesca, direiCara Giorgia, tu piena di voce sprezzante, quante volte negli ultimi tempi sei rimasta in silenzio quando avremmo voluto sentire le tue parole. Ed eccoti, finalmente, quando le speranze erano già svanite nell’abisso, tornare a far squillare le corde vocali. Uno squillo, non più l’arringa feroce di un tempo, insomma, quella moderazione a cui c’hai abituato da quando sei alla guida del governo, così vera che più vera non si pu

