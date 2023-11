Gaza: Accord mediato dal Qatar, carri armati israeliani entrano nell'ospedale di Al-Shifa

Gaza, la diretta – Reuters: “Hamas accetta l’accordo mediato dal Qatar. Tre giorni di tregua in cambio di 50 ostaggi”. Ma Israele non ha ancora dato l’ok I carri armati israeliani sono entrati stanotte nel complesso ospedaliero di Al-Shifa, a Gaza, per quella che l'esercito definisce 'operazione mirata'. Non sono stati trovati ostaggi ma si cercano 'informazioni su di loro'.

L'Onu lancia l'allarme:'Entro stasera il 70% della popolazione di Gaza rimarrà senza acqua potabile'Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu voterà nelle prossime ore la bozza di risoluzione che chiede 'pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni per consentire l’accesso agli aiuti ai civili'. Il testo 'chiede inoltre il rilascio degli ostaggi (soprattutto dei bambini) e che tutte le parti si astengano dal privare i civili di Gaza dei servizi di base e dell’assistenza umanitaria indispensabili alla loro sopravvivenza

AGENZİA_ANSA: L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità'GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza nella notte per un'operazione 'mirata in un'area specifica' della struttura. Testimoni hanno visto carri armati nel campus, Hamas accusa: 'è un nuovo crimine contro l'umanità'. L' Onu : 'Ieri morti 40 pazienti ad al Shifa'. ANSA

AGENZİA_ANSA: Hamas, edificio dell'ospedale Al Shifa distrutto in attacco IsraeleTel Aviv: 'Colpite infrastrutture terroristiche in Siria'. Onu : 'Raid sulla sede a Gaza , numero significativo di morti'. Un palestinese è stato ucciso in Cisgiordania in scontri con l'esercito (ANSA)

TGLA7: Guerra Israele Hamas, battaglia intorno all'ospedale al-ShifaGuerra Israele Hamas, battaglia intorno all'ospedale al-Shifa

AGENZİA_ANSA: Israele, soldati in quartier generale Hamas vicino a ShifaL'esercito israeliano ha fatto irruzione nel quartier generale di Hamas a Gaza City, vicino l'ospedale Shifa. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati 'uccisi 50 terroristi'. (ANSA)

AGENZİA_ANSA: Israele, soldati in quartier generale Hamas vicino a ShifaIl premier palestinese: 'La soluzione è la fine di colonie e occupazione'. Tel Aviv accusa: 'C'erano fotoreporter delle agenzie durante le stragi'. Guterres: 'Per civili a Gaza incubo umanitario senza fine' (ANSA)

