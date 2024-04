Figlia di Denis Verdini condannata per falsificazione di sentenza

Ha finto di essere avvocato e falsificato una sentenza del tribunale del lavoro di Firenze, per convincere la sua cliente, una badante, che la sua pratica di richiesta danni stava andando avanti e che aveva vinto la causa nei confronti della famiglia per cui aveva lavorato. Con questa accusa Diletta Chiara Verdini, figlia dell’ex senatore di Ala, Denis Verdini, e sorella di Francesca, compagna del vicepremier Matteo Salvini, ha patteggiato una pena a un anno di reclusione.

La vicenda giudiziaria La badante ha intentato una causa legale nei confronti di una famiglia presso cui aveva lavorato: per ottenere asisstenza legale si era rivolta a Diletta Verdini, la quale si era presentata a lei come avvocato. Diletta Verdini non è neppure praticante: gestisce un'agenzia di noleggio auto a Campi Bisenzio. E quando la badante, dopo tre anni di attesa, ha scoperto che Verdini le aveva mentito e fornito documenti falsi, si è rivolta al legale Mattia Alfano e l'ha querelat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TgLa7 / 🏆 25. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Diletta Leotta: la cameretta della figlia Aria è un vero incanto, le prime immaginiI video della cameretta della figlia di Diletta Leotta e Loris Karius. Colori pastello, mongolfiere, stelline e un'atmosfera magica

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Diletta Leotta e Loris Karius, il tatuaggio di coppia è dedicato alla figlia AriaÈ un momento speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. Approfittando dello stop ai campionati per le nazionali, la conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle United sono volati in Germania, terra natale di quest’ultimo.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Un tatuaggio per due: Diletta Leotta e Loris Karius e il tattoo per la figlia AriaDiletta Leotta e Loris Karius a Berlino hanno deciso di farsi un tatuaggio uguale dedicato alla figlia Aria. Un bel gesto d'amore nei confronti della piccolina.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Diletta Leotta, la figlia Aria la riconosce in tv durante Lazio-Juve: la tenera fotoUna vita a colori e piena di gioia: Diletta Leotta, mamma della piccola Aria nata lo scorso...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Diletta Leotta, estate in anticipo: piscina con la figlia Aria «il mio pesciolino»Diletta Leotta ha trascorso queste brevi vacanze di Pasqua in Sicilia insieme alla sua famiglia e...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Illeciti in commesse Anas, ai domiciliari Tommaso Verdini, indagato anche il padreLa rete di consulenze e gli appalti pubblici banditi dall'Anas. Il faro degli inquirenti si è concentrato su una gara da 180 milioni di euro per l'aff...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »