Espropri per il ponte sullo Stretto: 450 persone si opporranno

Non sono già operativi e anzi mancano alcuni passaggi, ma le 450 persone che dovranno lasciare case e terreni tra Sicilia e Calabria hanno già detto che si opporranno.

Una delle zone di Torre Faro, in Sicilia, più interessate dagli espropri necessari a costruire il ponte sullo Stretto per avviare la fase degli espropri, una delle più delicate per via del notevole impatto sulla popolazione: tra la Sicilia e la Calabria ci sono circa 450 persone a cui sarà chiesto di lasciare la loro casa o i loro terreni per fare spazio al ponte e ai cantieri. Gli espropri non sono già iniziati, anzi per ora se ne sa poco, e per questo la Stretto di Messina ha dato ai proprietari 60 giorni a partire dall’8 aprile per studiare i documenti e presentare eventuali osservazioni. Tuttavia, passati questi due mesi, la procedura non sarà conclusa: prima degli abbattimenti sono previsti diversi passaggi

