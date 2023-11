'Ero Gnoukouri, oggi sono...'. L'ex Inter vittima di traffico di essere umani

A fine 2017, però, il suo arrivo in Italia diventò oggetto di indagini per la Procura di Parma in quanto ritenuto illegale: nell'ambito dell'operazione, il procuratore Drago viene arrestato. Dagli atti risulta inoltre che Assane Gnoukouri in realtà si chiamerebbee sarebbe nato nel 1994 e non nel 1996. Il ragazzo dunque ha oggi 29 anni e non 27 ma soprattutto ha un nome e un cognome differente.

, dunque, è stato riconosciuto vittima di traffico di essere umani ma ora può finalmente vivere da regolare in Italia: "Avevo dato il cuore a gente che mi ha tradito. Ho 27 anni ma credo in me, ce la posso fare. Ci ho sempre messo il cuore. L'ho dato per il mio agente, perché mi sono fidato di lui. L'ho dato per il padre adottivo: il mio l'ho perso da bambino e lui l'ho trattato come un genitore vero. L'ho dato per l'Inter, ho sempre lavorato duro e non ho mai fatto casino.

