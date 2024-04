L'imprenditore emiliano Emanuele Orsini sarà il prossimo presidente di Confindustria. Alla vigilia del voto di designazione Edoardo Garrone gli ha ceduto il passo con una lunga lettera, sentita, costruttiva ma anche amara e dura.

Al voto decisivo per la scelta del prossimo leader degli industriali, in consiglio generale, via dell'Astronomia convergerà quindi su un candidato unico: è il primo emiliano, espressione non dei grandi industriali ma ancora una volta di quella piccola e media industria che è la dorsale dell'economia italiana. L'elezione sarà poi il 23 maggio, in assemblea. Dopo la lettera di Garrone in viale dell'Astronomia è arrivata anche una lettera di Orsini: fa riferimento ai"valori" sottolineati da Garrone e assicura:"Sono gli stessi che mi hanno ispirato quando mi sono proposto per guidare il nostro sistema

