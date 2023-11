Elf Me: un classico pieno di magia in chiave moderna

Stiano alla larga i cinici e i pessimisti: Elf Me è una boccata d’aria fresca vecchio stile e propone un classico pieno di magia (e ricchissimo di effetti speciali ) in chiave moderna. La storia La storia scalda il cuore perché c’è un bambino, dislessico, bullizzato e con il papà lontano, di nome Elia (Federico Ielapi, che di recente ha fatto un cameo anche in Call my agent – Italia nei panni di se stesso).

La mamma Ivana (Anna Foglietta) ha un negozio di giocattoli d’una volta, dai soldatini di legno alle bambole di pezza, ma fa una grande fatica a tirare avanti in un mondo dove anche il Natale diventa un fast food. Lo sa bene Ciocca (Claudio Santamaria), avido imprenditore locale che si destreggia tra truffe di vario tipo sfornando per le Feste un peluche parlante di gran moda, Buddy Buddy. La situazione è di quelle che necessitano di un miracolo da 25 dicembre, piena di desideri e sogni che neppure la realtà grigia riesce a spegner





