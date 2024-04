Donne senza utero: la lotta per la gestazione solidale in Italia

«Ho una patologia che si chiama si chiama sindrome di Mayer Rokitansky Kuster Hauser, che significa essere nata senza utero ma essere anche tecnicamente fertile» aveva raccontato a Vanity Fair, facendosi voce delle oltre seimila donne che in Italia convivono con la stessa patologia. «Non posso avere figli se non attraverso la gestazione solidale per altri, perché non ho nel mio corpo la culla dove consentire che un embrione si annidi e cresca».

In quel periodo, Maria Sole aveva trovato una donna che si era offerta qui in Italia di aiutarla a portare avanti la gravidanza, in maniera solidale, quindi senza nessun compenso. Un dono d'amore. «Insieme a lei siamo andati in tribunale di Roma ma ci è stato risposto che con la legge 40, in vigore in Italia, non si può procedere e quindi serve una normativa apposita». Per questo motivo, Maria Sole e suo marito Sergio sono stati costretti a rivolgersi all'estero. «In un Paese dove la gestazione per altri è perfettamente normata e legal

