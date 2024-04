Diciotto cantine ultracentenarie premiate al Vinitaly

Diciotto cantine ultracentenarie sono state premiate dal Ministro dell' Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida alla fiera internazionale del Vinitaly . La cerimonia si è svolta nello stand di Confcooperative, dove il ministro ha consegnato una targa celebrativa a 18 cooperative che hanno superato i 100 anni di vita, alla presenza dei vertici dell'organizzazione.

"Le cantine ultracentenarie a cui oggi va il nostro tributo - ha dichiarato il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini - hanno vissuto e superato tutte le crisi di questo paese: dalle guerre mondiali al Covid. Con le loro notevoli capacità di resilienza, sono state capaci di trovare le energie necessarie per rigenerarsi, rinnovarsi e riuscire ad affrontare le sfide del futuro".

La mostra dedicata alle cantine ultracentenarie, allestita nello stand di Confcooperative , è un evento inserito nel calendario delle attività per la Giornata del Made in Italy che si celebra oggi in tutta Italia. Le cantine ultracentenarie sono: Cantina Terlano , Cadis 1898, Cantina Tramin , Cantina di carpi e Sorbara , Cantine Mezzacorona , Cantina d'Isera , Cantina di San Martino in Rio , Cantina San Michele Appiano , Cantina di Santa Croce , Terre D'Oltrepo' , Cantina Forlì Predappio , Cantina Masone Campogalliano , Vivallis - Viticoltori in Vallagarina , Cantina Aldeno , Cantina rovere' della luna , Cantina Formigine Pedemontana , Cantina Garlin , Cantina Pauli's di...

