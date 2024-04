Come rimettersi in forma dopo le abbuffate delle vacanze

Come rimettersi in forma? Attività fisica, alimentazione sana, stop al fumo di sigaretta e i test a cui sottoporsi. È un vero e proprio piano d'azione quello suggerito dalla Fondazione Veronesi per tornare in forma dopo le abbuffate delle vacanze di Natale e Capodanno. Come rimettersi in forma: troppi gli italiani in sovrappeso, serve un intervento medico multidisciplinare Perdere peso è un imperativo per molti italiani.

L'ultimo rapporto dell'Italian Barometer Obesity Research conferma che i nostri connazionali in sovrappeso siano ormai 25 milioni. Tra loro 6 milioni sono obesi. È tempo di agire. Se non siamo in grado di farcela da soli, ci sono molti professionisti che possono fare la differenza, come nutrizionisti, endocrinologi e psicologi. Un team multidisciplinare che può occuparsi di tutti gli aspetti che impediscono a molte persone di perdere finalmente pes

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tumori pediatrici: sostieni il progetto di Fondazione VeronesiTumori pediatrici: fino al 23 febbraio è possibile inviare un SMS solidale per poter far avviare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Donare 40 centesimi? Si finanziano sette ricercatoriDai limoni della Fondazione Veronesi contributi agli studi più avanzati: che strada fanno i nostri soldi

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Umberto Veronesi: un Natale di tolleranza e solidarietàVeronesi e il razzismo: «Dare è un verbo imprescindibile, fa parte di noi e ci rende migliori», dice il grande medico in occasione del natale

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Veronesi: «anche i bambini possono diventare vegetariani»Veronesi vegetariano: da quando si è riusciti a mappare il genoma umano si studia l'interazione dell'ambiente sui geni. Sul Dna. In particolare il cibp

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Paolo Veronesi: il caso di Sharon Stone insegna a non esagerareIl caso di Sharon Stone: il presidente della Fondazione Veronesi spiega perché la moderazione è la prima forma di prevenzione

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Veronesi: il governo dei Professori investa sulla ricercaVeronesi e la politica: il garante di OK Salute e Benessere lancia un appello affinché il nuovo esecutivo investa sulla ricerca scientifica

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »