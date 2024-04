Cipro: sole, mare, storia e golf

Sole, mare, storia e anche tanto golf. A sole due ore e quaranta minuti di volo dall’Italia, si staglia un’isola dalla storia mitica e dall’aria multiculturale. Si tratta di Cipro, le cui sponde furono scelte perfino dalla Dea Afrodite, per la sua nascita. Da qui deriva, e non a caso, anche la cipria cosmetica. La Repubblica di Cipro occupa la parte meridionale dell’omonima isola, che si trova nel Mediterraneo orientale, di fronte a Libano e Israele.

La destinazione, con la sua capitale Nicosia, è spartita a nord con la Turchia: ma quest’ultima è stata più che altro un’occupazione turca, avvenuta nel 1974, non riconosciuta a livello internazionale. La capitale dell’isola è Nicosia, situata proprio sul confine tra parte greca e parte turca, che si divide infatti a sua volta in una parte turca e in una di lingua grec

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cipro, fiorisce la primavera nell'isola di VenereL'inizio della bella stagione è il periodo migliore per visitare l'isola che vide nascere la dea dell'amore

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

I meloniani a Cipro, dai 'gemelli' (ripuliti) di Alba Dorata che vogliono entrare nei Conservatori europeiA fine marzo un evento dei Conservatori europei ospiti dell'Elam, partito di estrema destra cipriota. Un passato definito dal Guardian 'distruttivo&qu…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Sfide transizione e difesa di Kiev: al via convention dei conservatori europei a CiproIl senatore di FdI Roberto Menia: 'Tradizione e futuro vanno insieme, il vero conservatore è rivoluzionario' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Gaza, domenica si apre il corridoio via mare per gli aiutiLa prima nave pronta a salpare da Cipro | TG LA7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Medioriente, news. Dopo attacchi alla Duilio Italia alza allerta. LIVEUn nave da Cipro porterà aiuti a Gaza

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

'Ucciso un tank israeliano': l'accusa Onu sul giornalista ucciso in LibanoUn'indagine delle Nazioni Unite sostiene che sarebbe stato un carro armato israeliano ad uccidere in Libano l'anno scorso il giornalista Reuters, Issam Abdallah

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »