Nella sezione preferiti e sull'app Corriere News.diA Suzuka Charles parla del duello con la Red Bull e con il compagno: «Carlos sta facendo un lavoro straordinario, sono io che mi devo svegliare». La Ferrari è arrivata in Giappone sapendo che in determinate circostanze la Red Bull è attaccabile. A Suzuka , pista dove il Cavallino non vince da vent’anni (Schumacher, 2004), però sarà molto più difficile, Verstappen torna favorito.

Nel box rosso c’è una differenza di stati d’animo: Carlos Sainz, caricato dal successo australiano e intenzionato «ad accelerare sul futuro»: «Sto parlando con diverse squadre, si tratta di capire le opzioni migliori». Leclerc chiamato a reagire, a corto di successi dal luglio del 2022. È il primo a fare autocritica.Carlos e il futuro «È ora di accelerare» Quali alternative per lo spagnolo? L’Audi (che ha rilevato la Sauber) ha bisogno di una risposta in tempi brevi

Charles Red Bull Ferrari Suzuka Duello Compagno Verstappen Carlos Sainz Futuro Autocritica Audi

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Terremoto Verstappen, ma al centro del mercato c’è SainzCarlos può scegliere fra tre offerte valide e trarrebbe vantaggio dall’eventuale rottura Red Bull-Max

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Da Spagna e Germania notizie di mercato: Alonso in Red Bull se Verstappen va viaFORMULA 1 - Voci dell'entourage di Red Bull fanno sapere che Horner ha già avviato dei colloqui con Alonso nel caso in cui Verstappen se ne andasse.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Horner studia un 2025...da Ferrari: Red Bull pronta a scaricare VerstappenIl team manager della scuderia campione del mondo in carica corteggia due piloti per la prossima stagione. E Max non gradirebbe compagni così 'ingombranti'...

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Sainz-Red Bull, Horner ci pensa dopo la vittoria Ferrari in AustraliaCarlos non ha un contratto per il 2025 e la Red Bull cerca un sostituto per Perez: «È stato l’unico in grado di battere Max»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Retroscena Verstappen, cosa non è andato: Red Bull delusa e senza più strapotereIl campione del mondo subisce il sorpasso di Sainz e si ritira dopo 4 giri: erano due anni che non succedeva

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Italia-Ecuador, orario e prezzi non hanno spaventato i tifosi: entusiasmo alla Red Bull ArenaSemi-vuoto durante il riscaldamento, lo stadio si è riempito all'improvviso pochi istanti prima dell'avvio del match: Red Bull Arena giallo-azzurra.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »