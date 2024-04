Caccia al cinghiale: rubati cinque cani addestrati

, tutti addestrati nella caccia al cinghiale e abilissimi a stanare le loro prede spingendole verso la squadra di cacciatori. I proprietari hanno messo una taglia, nella speranza di riuscire a recuperare i cinque animali. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri: chi ha agito conosceva quella muta di cani e le sue capacità sul terreno, sapeva dove trovarli e che non correva il rischio di una loro reazione.

