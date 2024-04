Boom Ronaldo nella Saudi Pro League. Il portoghese si abbatte contro l'Abha dell'ex Milan Tatarusanu, realizzando una tripletta e due assist nei primi 45 minuti di gioco, determinanti per la goleada finale dell'Al Nassr, che al Prince Sultan Aziz Stadium stravince 8-0. Per CR7 si tratta della 65ª tripletta in carriera, la seconda consecutiva dopo quella rifilata all'Al Tai sabato scorso nel successo per 5-1.

Prestazione da fenomeno per il cinque volte pallone d'Oro: due gol su punizione tra l'11' e il 21', quindi la ciliegina con un pallonetto da fuori area poco prima dell'intervallo. In mezzo anche i due passaggi vincenti per le reti di Mané e Al Sulayhim, sempre nella prima frazione. Cristiano sale così a 29 gol e 11 assist in 24 partite di campionato, confermandosi il leader della classifica cannonieri che molto probabilmente vincerà anche a causa dell'infortunio subito da Mitrovic pochi giorni f

